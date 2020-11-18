Москва, 18 ноября, 2020, 08:17 — ИА Регнум. По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в поездах дальнего следования существенно сократиться. Такие прогнозы делают в Министерстве транспорта РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузоперевозка

«В 2020 году объёмы перевезенных пассажиров ожидаются ниже уровня 2019 года: на дальнем следовании снижение составит 44%», ― уточнил в беседе с РИА Новости заместитель главы Минтранса России Владимир Токарев.

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Он напомнил, что в апреле ― начале мая из-за негативной эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса, пассажирооборот в дальнем следовании упал на 77−80% в сравнении с прошлым годом. Летом ситуация немного нормализовалась. В целом перевозки пассажиров в дальнем следовании в январе-октябре 2020 года составили 58,1 млн человек.

В Минтрансе ожидают возобновления международного пассажирского железнодорожного сообщения с начала 2021 года при условии нормализации ситуации с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом пандемии коронавирусной инфекции существенно сократились и пассажирские автотранспортные перевозки в России. Спад составил 70−80%. В апреле холдинг «Российские железные дороги» из-за падения спроса на фоне ситуации с коронавирусом приостановил выполнение нескольких десятков рейсов дальнего следования.

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На начало октября было восстановлено почти 90% поездов, которые были отменены из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. При этом ОАО «Российские железные дороги» прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% по итогам всего 2020 года.