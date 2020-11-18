Краснокаменск, Забайкальский край, 18 ноября, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Краевая больница №4 в Краснокаменске (Забайкальский край) в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» получила новый 32-срезовый компьютерный томограф (КТ). Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, аппарат установлен в отделении рентгено-лучевой диагностики стационара, проведены все необходимые ремонтно-строительные работы. Медицинский персонал обучен работе на новом оборудовании.

Правительство Забайкальского края Компьютерный томограф запустили в краевой больнице №4 в Краснокаменске

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

«Вопрос о необходимости приобретения данного аппарата стоял еще до наступления пандемии, связанной с коронавирусом, но наиболее остро потребность возникла именно сейчас, когда одним из главных методов диагностики вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, стала компьютерная томография», — пояснила главный врач Краснокаменской больницы Любовь Лемента.

К преимуществам нового КТ она отнесла более высокую скорость сканирования, лучшую разрешающую способность и новую современную рабочую станцию на два рабочих места.

«Также аппарат обладает большим спектром базовых протоколов, которые позволяют расширить диагностический минимум исследований, в наличии множество программ, в том числе для подсчета поражения паренхимы легких в процентном соотношении, что имеет основополагающее значение для диагностики вирусных пневмоний. Аппарат предназначен для широкого спектра клинического применения», — пояснила Любовь Лемента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 18 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса в Забайкалье составляет уже 16 291 человека, причём рекордные 270 из них добавились только за последние сутки.

В настоящее время в регионе действуют 17 моностационаров — девять в Чите и восемь в районах края. В том числе и на базе краевой больницы №4.

Читайте также: В Забайкалье уменьшилось число тяжелобольных пациентов с COVID-19