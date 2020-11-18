Махачкала, 18 ноября, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Следственные органы в Дагестане обратили внимание на сообщения СМИ о систематическом отключении света в поселке Кривая балка в пригороде Махачкалы. Организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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Напомним, с 15 ноября в Дагестане из-за непогоды стали происходить массовые отключения электричества. Жители Кривой балки вечером 16 ноября после почти двух дней без света перекрыли федеральную автодорогу «Кавказ». После этого энергоснабжение поселка было частично восстановлено, однако отключения продолжились и на следующий день.

«В СМИ опубликованы сведения о систематическом отключении электроэнергии в поселке Кривая балка. В результате без электричества длительное время оставались несколько тысяч человек. По данному факту организована доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.