Пермь, 18 ноября, 2020, 08:12 — ИА Регнум. В Москве 11−13 ноября прошёл форум «Сильные идеи для нового времени». На площадку форума idea.asi.ru поступило 15 тыс. идей из 84 субъектов России. В режиме видеоконференции 13 ноября на пленарном заседании форума принял участие президент РФ Владимир Путин, который поручил АСИ создать механизм реализации самых сильных проектов. Проект руководителя Биотехнологического кластера МСП Пермского края Алексея Кука в рамках форума вошёл в ТОП-100 идей по результатам экспертного отбора. О сути проекта и планах по его реализации в интервью ИА REGNUM.

Из личного архива Руководитель Биотехнологического кластера МСП Пермского края Алексей Кук

ИАREGNUM: Алексей, Ваш проект по созданию регионального сетевого акселератора производственных и технологических стартапов для рынков НТИ вошел в ТОП-100 «Сильных идей для нового времени». В чем изюминка Вашей идеи?

Основная изюминка в том, что мы рассматриваем работу с проектами как технологию, то есть совокупность средств и методов, обеспечивающих стабильный и управляемый результат, основанный на разделении труда и кооперации. Без героизма и трудовых подвигов. Просто каждый делает ту часть задачи, которая для него не является трудной, а результат очень ценен для других участников.

ИАREGNUM: Когда и где планируется запуск проекта?

Запуск проекта планируется в 2021 году в первых 3−5 пилотных регионах. Я очень рассчитываю, что Пермь войдет в их число. Кроме Перми возможными участниками мы видим Вологду, Санкт-Петербург, Самару, Тамбов, Ростов. В любом случае к 2025 году мы собираемся проект развернуть во всех 85 регионах.

ИАREGNUM: Какой экономический эффект ожидается от реализации идеи конвейерной технологии создания бизнеса?

Экономический эффект в полном объеме будет достигнут, по нашим расчетам, к 2026 году. При консервативном прогнозе он будет составлять более 100 млрд рублей только в виде налоговых поступлений и прямого экономического результата от деятельности акселератора. Охват деятельностью акселератора к этому моменту ожидается более 100 тысяч компаний по стране. А с 2026 года мы планируем выход на внешние рынки с этой бизнес-технологией, то есть рассчитываем превратить ее в экспортный продукт, являющийся альтернативой классической модели стартапов.

ИАREGNUM: Сколько человек в Вашей команде?

У нас сейчас не один проект, а объединенная проектная инициатива, в которую входят четыре проекта из топ-300, плюс еще несколько проектов, в топ-300 не вошедшие. Плюс уже на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» мы нашли несколько потенциальных участников инициативы и предварительно договорились о возможности объединения идей.