Москва, 18 ноября, 2020, 06:55 — ИА Регнум. Московское общественное градозащитное движение «Архнадзор» обратилось к президенту России Владимиру Путину с призывом спасти памятники Нагорного Карабаха. В письме говорится следующее:

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, 14 ноября Вы обратили внимание президента Азербайджана на то, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением по Нагорному Карабаху возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри, подчеркнули важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь и получили заверение, что «именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона».

В тот же день монастырь Дадиванк в Кельбаджарском / Карвачарском районе, вне линии разведения сторон, был взят под охрану российскими миротворцами. Однако неизвестно, на какой срок, поскольку, согласно трехстороннему заявлению, район должен быть передан азербайджанской стороне уже 15 ноября; с наступлением этого дня срок передачи продлен до 25 ноября.

На территориях, как подлежащих передаче азербайджанской стороне, согласно трехстороннему Заявлению, так и перешедших под ее контроль в результате военных действий, среди десятков памятников искусства расположены выдающиеся ансамбли античной и христианской армянской культуры, представляющие мировую ценность.

Помимо названного монастыря Дадиванк, это и античное городище Тигранакерт, и церковь Ванкасар близ него (Агдамский район, территория передается до 20 ноября), и монастырь Цицернаванк (Лачинский район, территория передается до 1 декабря), и перешедшие под контроль азербайджанской стороны в результате военных действий руины церкви Охты Дрни в Мохренисе (Гадрутский район), церковь монастыря Гтчаванк (Гадрутский район), монастырь Амарас (Ходжавендский / Мартунинский район), церковь Казанчецоц (Шуша / Шуши) и другие.

Подчеркнем, что если наиболее известные архитектурные памятники на этих территориях находятся в поле внимания международного сообщества, то фрески с армянскими надписями, армянские каменные кресты-хачкары, постройки Позднего Средневековья остаются наименее защищенными.

Кроме того, список угроз не исчерпывается церковными памятниками. В опасности образцы гражданской и крепостной архитектуры, а также некрополи, включая надгробия и мемориалы погибших в Великой Отечественной войне. К сожалению, армяно-азербайджанский конфликт предшествующих лет знает прецеденты разрушения некрополей и мемориалов. Наиболее известен случай в нахичеванской Джульфе. Судя по опубликованным в сети интернет, хотя и официально не подтвержденным видеоматериалам, такие ситуации уже возникают вновь.

Заверения президента Азербайджанской Республики вселяют надежду на сохранение наследия Нагорного Карабаха; однако трагический опыт этноконфессиональных конфликтов последних десятилетий на Балканах, Кавказе и Ближнем Востоке свидетельствует, что политических деклараций сторон недостаточно для предотвращения вандализма на местах в условиях нерегулярных боевых действий, исхода и перемещения населения, присутствия третьих сил. По сообщениям российских официальных лиц, в зоне конфликта находятся участники радикальных вооруженных формирований из Сирии, ответственные за разрушение многих ценнейших памятников истории и культуры в этой стране.

Как Вы знаете, церковь в Шуши уже пострадала в ходе войны; именно при авиаударе по ней были ранены трое граждан России. Но и в послевоенных условиях памятники культуры беззащитны перед действиями отдельных лиц и групп, особенно вооруженных. Так, 14 ноября Армянская апостольская церковь сообщила о новом осквернении того же храма в Шуши.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Международный опыт защиты культурных ценностей, оказавшихся на территории военных конфликтов, свидетельствует о необходимости долгосрочных действий по предотвращению дальнейших разрушений. Считаем, что все объекты христианского культурного наследия, иные исторические и мемориальные объекты в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, остающиеся с внешней стороны от линии разграничения, нуждаются в защите миротворческого контингента России. И не только до, но и после передачи территорий. И особенно там, где прошли военные действия.

Понимаем сложность реализации этого предложения. Однако Россия в 2016—2017 годах уже осуществила эффективную миссию по спасению объектов культурного наследия, оказавшихся в опасности на территории Сирии. Обращаемся к Вам с призывом сделать аналогичную миссию в зоне урегулирования нагорнокарабахского конфликта темой межгосударственных переговоров с выходом на соглашения о защите культурных ценностей, дополнительные к достигнутым договоренностям.

Также считаем необходимым создание в Нагорном Карабахе мониторинговой миссии с привлечением специалистов по культурному наследию, согласно международной практике ЮНЕСКО, как это имело место в Косово. До появления экспертов мониторинг могли бы взять на себя сами российские миротворцы».

Ознакомиться со списком авторов обращения и присоединившихся к ним можно на сайте «Архнадзора».