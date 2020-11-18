Барнаул, 18 ноября, 2020, 06:38 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия» поддерживает мнение главного врача Московской городской клинической больницы № 71 Александра Мясникова по поводу отмены повторного теста на коронавирус перед выпиской. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Я склонен согласиться с мнением доктора Мясникова. По всей видимости, ПЦР-диагностика не обеспечивает точное определение вирусовыделения и связанной с этим опасности для окружающих. Как правильно отметил Мясников, гораздо более информативными в этом плане являются сроки с момента появления симптомов.

Далее вирус элиминируется и заболевание либо заканчивается, либо переходит в осложненную форму, но уже без вирусовыделения. Поэтому ориентироваться лишь на данные ПЦР для решения вопроса о констатации факта выздоровления для выписки из стационара или снятия ограничительных мер при амбулаторном лечении — является, по современным представлениям, не вполне верным».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, комментируя постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, отметил, что ВОЗ отказалась от обязательного последующего тестирования ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину.