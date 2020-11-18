Ульяновск, 18 ноября, 2020, 06:27 — ИА Регнум. В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который был осуждён за размещение на сайте проекта «Бессмертный полк онлайн» фотографии нациста. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

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Следствием и судом установлено, что 4 мая 2020 года злоумышленник в рамках онлайн-проекта «Бессмертный полк» разместил фотопортрет Адольфа Гитлера в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. В ведомстве отмечают, что тем самым ульяновец «публично одобрил» участие Гитлера в совершении «военных преступлений и преступлений против человечности» во время войны.

18 сентября суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Покушение на реабилитацию нацизма»), назначив 120 тыс. рублей штрафа.

В прокуратуре отмечают, что 17 ноября приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о росте в стране выявленных фактов экстремизма. По его словам, «значительную угрозу представляет сетевой экстремизм», количество преступлений в этой сфере выросло в этом году почти на треть.