Новосибирск, 18 ноября, 2020, 04:44 — ИА Регнум. Новые мутации коронавируса возникли в Сибирском федеральном округе из-за большого количества заразившихся. Такое мнение ИА REGNUM высказал депутат горсовета Новосибирска, председатель правления Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке» заявила, что в Сибири формируются новые мутации коронавируса.

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«Я прокомментирую эту мысль даже не столько как общественник, а по своему первому образованию я — селекционер-генетик. Скажу так: новые вариации живых существ, вирусов, в частности, образуются в местах, где их больше всего. Допустим, место видообразования картофеля — Перу, где она в диком виде произрастает. И там десятки-сотни разновидностей. Собственно, и у нас, получается, новая популяция коронавируса возникла потому, что у нас большое количество заразившихся. Это прямое следствие провала работы карантинных служб, министерства здравоохранения и городских властей, которые не обеспечили мер, способных остановить развитие эпидемии. Хорошо это или плохо — посмотрим. Для природы, наверное, интересно. А для нас — плохо», — считает Антонов.

Отметим, что в пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что в Сибирском федеральном округе нет своего варианта коронавируса, там выявляются единичные мутации.