Москва, 18 ноября, 2020, 03:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России не смогло взыскать с АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» многомиллионную неустойку по госконтракту. Арбитраж Москвы полностью отклонил притязания ведомства. Вердикт может быть обжалован в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны РФ

В споре речь шла о взыскании неустойки по государственному контракту от апреля 2014 года. Сумма составляла более 18,778 млн рублей.

«В удовлетворении заявленных исковых требований отказать», — решил судья Ведерников.

Детали и мотивировки вердикта пока неизвестны, так как обнародована лишь результативная часть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года по аналогичному иску к тому же производителю космических систем из Красноярского края арбитраж отклонил претензии министерства на сумму 1,817 млрд рублей.

21 января 2021 год суд рассмотрит ещё одну претензию Минобороны РФ к АО — на 1,5 млрд рублей.

Напомним, красноярская фирма с мая 2020 года является крупным подрядчиком Роскосмоса, с которым подписан контракт на сумму свыше 11 млрд рублей.