Челябинск, 18 ноября, 2020, 03:43 — ИА Регнум. Арбитраж Уральского округа, рассмотрев жалобу межрайонной ИФНС России №16 по Челябинской области, оставил в силе решение первой инстанции, отменив вердикт Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. В результате крупный дорожный подрядчик — «Южуралмост» должен будет выплатить в бюджет государства порядка 1,3 млрд рублей долга зависимого юрлица. Ранее дело было направлено на пересмотр, и вышестоящая инстанция подтвердила вердикт от 2019 года, отменив решение от августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее налоговая служба обратилась в суд с иском о признании ЗАО «Южуралвтобан», ООО «Технопарк» АО «Южуралмост» зависимыми организациями, потребовав взыскать с последнего долг «Южуралавтобана» — 804 757 990 рублей по НДС, пени в размере 461 807 373 рублей 3 копеек и пени, рассчитанные на дату исполнения судебного акта.

В декабре 2019 года суд признал «Южуралвтобан» и «Южуралмост» зависимыми организациями для целей налогообложения, и с последнего взыскали 1 266 565 363 рубля 3 копейки налоговой задолженности и пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки по НДС в сумме 804 757 990 рублей за период « с 14.10.2019 по дату уплаты задолженности по НДС». С вердиктом не согласились ответчики и оспорили его. В частности, конкурсный управляющий ЗАО «Южуралавтобан» просил отказать во взыскании с АО «Южуралмост» не исполненных налоговых обязательств ЗАО «Южуралвтобан», «сохранив в резолютивной части вывод о признании взаимозависимости указанных организаций».

В августе 2020 года в рамках пересмотра дела было отменено первое решение и в удовлетворении заявленных требований налоговой службе отказали. Суд согласился с позицией ответчика и пришёл к выводу, что «налоговым органом не доказано, что действия ЗАО «Юужарлавтобан» и АО «Южуралмост» носили согласованный характер и именно указанные действия привели к невозможности исполнения обязанности по уплате налогов ЗАО «Южуралавтобан». 12 ноября 2020 года уже окружной арбитраж отменил это решение и утвердил позицию арбитража Челябинской области, по которой с ответчика всё же был взыскан крупный долг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад был признан недействительным крупный госконтракт, заключённый челябинскими властями и компанией «Южуралмост». Стоимость контракта превышала 360 млн рублей. В нём речь шла о капремонте участка трассы.