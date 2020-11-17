Вашингтон, 18 ноября, 2020, 01:56 — ИА Регнум. Украина будет выполнять условия Международного валютного фонда (МВФ) в вопросах создания независимого центрального банка и борьбы с коррупцией. Об этом 17 ноября написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грошики

Готовность к продолжению реформ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой фонда.

Получено «полное согласие относительно действий, необходимых до рассмотрения (кредитной — ред.) программы», — написала Георгиева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина и МВФ летом 2020 года согласовали новую программу на $5 млрд, из которой Киев получил $2,1 млрд сразу же первым траншем. Сейчас в Киеве рассчитывают получить очередной транш от МВФ до конца текущего года.

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