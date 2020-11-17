Иерусалим, 18 ноября, 2020, 00:27 — ИА Регнум. В Израиле за минувшие сутки выявили 600 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского министерства здравоохранения.

Стена Плача, Иерусалим

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 325 355. Также за минувшие сутки в Израиле скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 2736 человек.

В настоящее время в Израиле числится 8 052 активных случая заболевания коронавирусной инфекции. Из этих пациентов 319 находятся в тяжелом состоянии. При этом с начала пандемии в Израиле уже выздоровели 314 567 человек.