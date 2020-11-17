Москва, 17 ноября, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тел двоих детей в одной из квартир на северо-востоке Москвы, сообщила 17 ноября журналистам старший помощник начальника столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Ранее в квартире жилого дома на улице Тайнинской обнаружили тела двоих детей 2015 и 2017 годов рождения. Вместе с детьми в квартире находилась их мать.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» частью 2 статьей 105 УК РФ (убийство двух малолетних)», — указано в сообщении ГСУСК.

По словам Ивановой, в данный момент женщину проверяют на причастность к совершению этого преступления. Допрашиваются также отец детей и соседи этой семьи.

Расследование взято под личный контроль начальником Главного следственного управления Андреем Стрижовым.