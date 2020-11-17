Ярославль, 17 ноября, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не согласился с негативной оценкой работы директора департамента здравоохранения и фармации Руслана Саитгареева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Депутаты общаются с губернатором

Свою оценку работе главы депздрава дал председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев во время встречи губернатора с лидерами фракций.

«Я рассказал губернатору, что директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев не приходит в думу, из-за этого срываются заседания комитетов. За него отдувается зампредседателя правительства Анатолий Гулин. Сказал, что все последние годы медицина разрушалась, и это результат той оптимизации, которую проводил Саитгареев. Депутаты Ярославской областной думы ставили вопросы о его отставке. Не решена проблема по тестам на коронавирус. Тесты делаются по месяцу, а на основании этих тестов формируется статистика, на базе которой принимаются управленческие решения. Эта статистика — ложная. Поднял проблемы скорой помощи, рассказал, что ко мне обращались люди, которые утром вызвали скорую, а вечером им перезвонили и спросили, нужна ли еще скорая. Приехала машина через 14 часов. Я спросил губернатора, встречался ли он с врачами, пациентами, экспертами в сфере медицины, с депутатами разного уровня? Каково его личное участие в борьбе с эпидемией», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM лидер фракции КПРФ Александр Воробьев.

Дмитрий Миронов в ответ заявил, что оптимизация медицины — инициатива Минздрава, а поставленные депутатом вопросы решаются.

«В декабре мы сможем увеличить количество проводимых тестов, значит будет другая статистика. Мы уже этот вопрос проговаривали. О том, что в работе комитетов и Думы принимает участие Анатолий Николаевич Гулин… Я ничего плохого в этом не вижу. И участие Руслана Ринатовича Саитгареева тоже подразумевается. И он будет принимать участие вместе с Анатолием Николаевичем. Это взаимодействие этого блока. Что тут плохого? Если вам необходимо обеспечить его личное участие, чтобы он мог отвечать на злободневные вопросы, я уверен, что он готов это делать. Никто не скрывается, и все готовы к диалогу. Да, на сегодняшний момент наша медицина испытывает очень серьезное напряжение. Мы прекрасно знаем, как мы встретили первую волну, и на сегодняшний момент регион на самом деле выполняет очень важную работу в сфере медицины. Это касается того, что мы полностью обеспечили себя СИЗами. То, что у нас есть кислород, аппараты ИВЛ. У нас есть запасы, и на сегодняшний момент мы можем противостоять такому скачку заболеваемости. Да, был определенный спад, но мы готовились к прогнозируемому всплеску заболеваемости. Просто так это все не появится, с этим надо работать. Вы знаете, что наши ярославские предприятия сейчас обеспечивают СИЗами? Также мы и решим вопрос по проведению всех необходимых тестов. Необходимо определенное время. И необходимы средства прежде всего, которые мы изыскиваем, в том числе подключая внебюджетные источники. То, что у Вас лично возникают вопросы к руководителю департамента… Может у вас какие-то неприязненные отношения? Но на сегодняшний момент та оптимизация, которая была проведена, она достаточно взвешена, коллеги. Это вопрос не одного часа и не одного моего выступления. Можно все четко рассказать и показать. Мы же не просто так действуем, а на основе требований и показателей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора», — заявил Дмитрий Миронов.

Как рассказал Александр Воробьев, он передал губернатору список конкретных вопросов от жителей области и попросил Дмитрия Миронова ответить на них лично. Также лидеров думских фракций пригласили принять участие в совещании в правительстве области 18 ноября. Депутаты будут участвовать в нем по видеоконференцсвязи.