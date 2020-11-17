Курган, 17 ноября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Житель Кургана Евгений Найман, которого накануне, 16 ноября, полиция задержала за «массовый» пикет, назвал действия правоохранителей неоправданными и возмутительными, передаёт 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Одиночный пикет в Кургане, 16 ноября 2020 года

Комментируя своё задержание, курганец рассказал следующее:

«Основная претензия — что я нарушил режим повышенной готовности, который введён в Курганской области постановлением №94, пункт 2. По нему запрещены любые массовые мероприятия. Я им говорю: у меня же одиночная [акция]».

По словам активиста, полиция его доводы отвергла.

Найман «Они сказали, что нет, это публичное мероприятие, которое подпадает под массовое, потому что к вам могло подойти неограниченное число людей. Я им говорю, что они могли же при этом соблюдать дистанцию!»

Задержанного продержали в полиции порядка трёх часов.

Найман «Сначала я был на пункте полиции возле площади, потом меня отвезли в Октябрьский отдел полиции. Меня на машине увезли».

У него изъяли плакат с надписью «Закон Крашенинникова — Клишаса — ювенальная инквизиция». По словам курганца, теперь ему грозит суд за «массовый пикет».

Действия полиции он назвал возмутительными. К тому же возникает вопрос и к местным властям: раз уж запрещены любые мероприятия, то так и надо писать — «любые», отмечает активист.

Найман «Потому что одиночный пикет — ну, какая массовость? Я был один, я стоял с плакатом, анонса в соцсетях мы не делали. Мы не приглашали народ. Мимо проходили прохожие — пара человек. Вот только и всего. Не так сильно люди ходят. Хотя это центральная площадь, но она очень большая. Людям есть где разойтись».

В завершении курганский общественник добавил:

«Возмущён действиями полиции ещё и потому, что они даже не попытались прекратить акцию без составления протокола. То есть меня задержали безо всяких предупреждений, без попытки разъяснить, что я мог нарушить, повели на пост».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Найман, активист курганского отделения движения «Родительское Всероссийское Сопротивление», был задержан 16 ноября. Он вышел на площадь Ленина, чтобы протестовать против попытки продвижения ювенального законопроекта.