Задержанный за «массовый» пикет житель Кургана возмущён произволом полиции
Курган, 17 ноября, 2020, 20:48 — ИА Регнум. Житель Кургана Евгений Найман, которого накануне, 16 ноября, полиция задержала за «массовый» пикет, назвал действия правоохранителей неоправданными и возмутительными, передаёт 17 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Комментируя своё задержание, курганец рассказал следующее:
По словам активиста, полиция его доводы отвергла.
Задержанного продержали в полиции порядка трёх часов.
У него изъяли плакат с надписью «Закон Крашенинникова — Клишаса — ювенальная инквизиция». По словам курганца, теперь ему грозит суд за «массовый пикет».
Действия полиции он назвал возмутительными. К тому же возникает вопрос и к местным властям: раз уж запрещены любые мероприятия, то так и надо писать — «любые», отмечает активист.
В завершении курганский общественник добавил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Найман, активист курганского отделения движения «Родительское Всероссийское Сопротивление», был задержан 16 ноября. Он вышел на площадь Ленина, чтобы протестовать против попытки продвижения ювенального законопроекта.