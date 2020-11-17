Брюссель, 17 ноября, 2020, 20:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал США не торопиться с выводом войск из Афганистана, 17 ноября сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Цена слишком раннего или несогласованного выхода может быть очень высокой. Афганистан рискует снова стать платформой для международного терроризма» , — заявил Столтенберг.

Столтенберг отметил, что в Афганистане может возникнуть «террористический халифат» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), боевики которого переместились из Сирии и Ирака.

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