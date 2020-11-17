Москва, 17 ноября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сам сообщил 17 ноября РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Толстой

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"Я сейчас в больнице с коронавирусом. Всё в целом более или менее в порядке», — сказал Толстой.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, почему Владимир Путин до сих пор не воспользовался российской вакциной от коронавируса, в очередной раз заявил, что глава государства сам сообщит, когда примет решение сделать прививку.

Ранее Песков сообщал, что в администрации президента с марта проводится регулярное тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию.