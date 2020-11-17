Кострома, 17 ноября, 2020, 19:31 — ИА Регнум. В Костромской области пытаются устранить очередную коммунальную аварию — 14 октября 500 жителей населённого пункта Боровиково в Красносельском районе остались без централизованного водоснабжения, основным источником воды для них теперь является единственный колодец. При этом найти течь в сетях коммунальщики не могут уже три дня.

Фрагмент картины неизвестного художника «Зима в селе». Начало ХХ века

«Народ уже кипит. Третий день нет воды, отопление автономное отключается, на улице минус 10. Люди не спят», — прокомментировали ситуацию K1NEWS местные жители.

«Боимся за отопительное оборудование. По 2, а то и 3 раза за ночь, не считая дня, давление в котле падает. Приходится «подкачивать». С мужем дежурим по очереди»

«Неужели за три дня нельзя найти повреждение трубы? Что за специалисты?»

ИА REGNUM обратилось за комментариями к главе Боровиковского сельского поселения Светлане Ковальской.

«Водоснабжением у нас занимается муниципальное предприятие «Красноетеплоэнего», их специалисты ищут повреждения на сетях третий день подряд. Подвоз воды населению они, увы, не организовали. Поэтому часть людей ходят за водой на колодец, некоторые набирают воду в администрации поселения — за счёт того, что здание находится в низине, вода у нас идёт, хоть и очень тонкой струйкой. Ситуация действительно напряжённая — люди были «накалены» ещё вчера, особенно те, у которых есть маленькие дети. Проблему нужно решать как можно скорее. Нельзя сказать что администрация Красносельского района, в ведении которой находится этот вопрос, и коммунальщики ничего не делают, но результата пока нет. Людей рассказами о том, что делается, не успокоишь».

Напомним, ране похожая ситуация случилась в отдалённом селе Пыщуг Костромской области. Там из-за застрявшего насоса артезианской скважины без воды на 6 дней остались 30% жителей населённого пункта.