Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия может представить кандидатуру экс-декана юридического факультета СЗИУ РАНХиГС, бывшего полпреда президента Сергея Цыпляева на пост председателя петербургского Горизбиркома. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил сам Цыпляев.

Svop.ru Сергей Цыпляев

Его выдвинула организация «Наблюдатели Петербурга». По данным Цыпляева, вторым кандидатом, над кандидатурой которого сейчас раздумывают в ЦИК, стала глава Курортного района, давняя знакомая губернатора Петербурга Александра БегловаНаталья Чечина. Она была замом Беглова, когда тот сам возглавлял этот район.

ЦИК РФ озвучит свое решение 18 ноября. Технически выдвигать кандидатов можно вплоть до 22 ноября. «Но после завтрашнего заседания Центризбиркома в этом уже не будет особого смысла с точки зрения законодательства», — уточнил Цыпляев.

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Напомним, место председателя Горизбиркома Петербурга опустело 12 ноября, когда оттуда по собственному желанию ушел Виктор Миненко. За сутки до этого Беглов вручил ему орден Почета, чему крайне возмутилась глава ЦИК Элла Памфилова, ведь ЦИК выражал Миненко недоверие по итогам его работы. Одной из основных претензий к нему стало то, что он не оздоровил избирательную систему региона с самыми грязными выборами в стране, а, по выражению членов ЦИК, превратил территориальные избиркомы Северной столицы в «отстойники для своих людей», преследуя чьи-то «личностные интересы» и «закладывая бомбу под выборы 2021 года».

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Сергей Цыпляев подчеркнул, что Горизбирком остается коллегиальным органом, а не военной структурой, поэтому там не может быть «командира и отца-начальника».

«Председатель задает стиль, но ожидать каких-то необычайных изменений с появлением нового председателя затруднительно. Для того, чтобы менять состав комиссий, нужны законные основания, а «давайте все переберем» — это волюнтаризм», — заметил он.

Цыпляев добавил, что в избирательной системе нет вертикали власти, поэтому если вышестоящая комиссия потребует распуститься, нижестоящая может отказаться это делать добровольно. Так что ввиду грядущих парламентских выборов 2021 года следует понимать, что на оздоровление системы при всем желании потребуется долгое время.

«Это длительная перестройка, и здесь кавалерийских наскоков ожидать трудновато. Но это не значит, что не надо этим заниматься. Нужно делать все возможное, чтобы законность соблюдалась, смотреть, как работают люди. У нас накопился обширный опыт окружающих стран и нашей собственной: выборы порождают доверие, а это главный капитал власти. Если они не порождают доверия, то значит, что-то не так. Выборы — исключительно важный государственный институт», — подчеркнул Цыпляев.