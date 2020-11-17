Киев, 17 ноября, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пытается постоянно «повышать градус» амбициозности евроинтеграционных стремлений страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом заявил генеральный директор директората по вопросам внешней политики офиса президента Андрей Буквич в ходе онлайн-форума сегодня, 17 ноября.

В этом контексте чиновник напомнил, что Украина настаивает на пересмотре соглашения об ассоциации.

«Пересмотр соглашения об ассоциации — это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим, что хотим обновить, что видим новые реалии», — отметил представитель офиса президента.

ИА REGNUM напоминает, что на этом же мероприятии глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас достаточно нестандартным способом, «в стаканах», оценил евроинтеграционный прогресс Киева в этом году.

Власти Украины уже более года пытаются добиться пересмотра экономической части соглашения об ассоциации относительно увеличения объемов торговли, однако предметных договоренностей на этот счет пока нет.

7 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о выходке Зеленского в Брюсселе — в ходе саммита глава страны вдруг объявил европейским лидерам, что «Украина — это будущий член Европейского союза».