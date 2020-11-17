Санкт-Петербург, 17 ноября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий дал совет священнослужителям, как реагировать на прихожан и клириков, не соблюдающих масочный режим в храмах, установленный духовными и светскими властями.

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На состоявшемся 17 ноября собрании игуменов и игумений монастырей Санкт-Петербургской епархии о. Варсонофий напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер и выполнения инструкции Священного Синода РПЦ, в которой учтены требования Роспотребнадзора.

Это особенно важно для монастырей, которые находятся в зоне повышенного риска из-за скопления людей в закрытом пространстве.

Тем, кто отказывается носить маски, ссылаясь на их «бесполезность», Варсонофий посоветовал напоминать, что из-за таких людей власти могут вообще закрыть храмы, как это уже произошло весной 2020 года, поэтому на богослужении лучше быть в маске.

«Весной наши прихожане в полной мере испытали, каково быть без богослужения. Дай нам Бог благоразумия», — сказал митрополит Варсонофий, слова которого приводит сайт Санкт-Петербургской епархии.

Напомним, весной даже на Пасху храмы оставались закрытыми для простых прихожан, что вызывало волнения и брожения среди верующих. Запрет на посещение храмов был снят лишь в июне, при этом сохранено требование обязательности средств индивидуальной защиты.