Москва, 17 ноября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий распространение реновации на регионы России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Поддержана версия, предложенная членами Совфеда во главе с Олегом Мельниченко и Николаем Журавлевым, а также депутатом Госдумы Евгением Москвичевым («Единая Россия»), они взяли за основу московскую реновацию.

«Законопроект был всесторонне изучен, и сегодня вам представляется возможность выслушать все стороны, выслушать позиции, которые мы учтем при рассмотрении законопроекта во втором чтении, поэтому требуется принятие постановления с тем, чтобы снять вопросы, снять противоречия и во втором чтении с учетом принятого постановления мы могли бы рассматривать законопроект в доработанном виде, а сейчас выносится концепция этого законопроекта», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство РФ получает право принять решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ. Предлагается, что нормы, определяющие, какой многоквартирный дом подлежит реконструкции и реновации, устанавливают субъекты РФ.

В ходе дискуссии звучали опасения, что людей будут переселять из одного ветхого дома в другой, оставляя в очереди на жилье, что, разумеется, нельзя считать «улучшением жилищных условий».

Документ также создает риск того, что будут нарушаться права людей на достойную компенсацию за свое жилье: если человек не соглашается в течение 90 дней на предоставленное ему новое жилье, его просто выселяют из квартиры на улицу.

Предполагается, что застройка будет точечной, о комплексной застройке речи не идет.

При этом Госдума отклонила законопроект, который внесли в 2018 году парламентарии фракции «Справедливой России» во главе с Галиной Хованской, документ поддержали 44 региона по итогам слушаний. Согласно варианту, предложенному «Справедливой Россией», главным критерием включения дома в проект реновации является его состояние, принадлежность к ветхому и аварийному жилью. В законопроекте даны четкие гарантии обеспечения жилищных прав граждан в процессе реновации.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, за 10 лет в России планируется снести и построить заново 1 млрд кв. м жилья.