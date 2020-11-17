Москва, 17 ноября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий действующему президенту РФ избраться на два новых срока, внесен в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Инициатива внесена членом Совфеда Андреем Клишасом и депутатами от «Единой России» Павлом Крашенинниковым и Ольгой Савастьяновой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Если закон найдет поддержку, президент РФ Владимир Путин сможет претендовать на еще два президентских срока.

«Положение Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением», — говорится в документе.