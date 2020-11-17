Калуга, 17 ноября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, на заседании Городской думы Калуги депутаты скорректировали бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета возросла на 424 миллиона рублей за счёт безвозмездных поступлений. Также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров.

Пресс-служба Городской думы Калуги Доходная часть бюджета Калуги выросла на 424 млн рублей

471 миллион рублей выделяется на осуществление дорожной деятельности. 180 миллионов рублей направляется на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет, 41,6 млн. рублей — на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребёнка. 11 миллионов рублей будет направлено на обеспечение социальных выплат, пособий и компенсаций.

На приобретение в муниципальную собственность помещений четырёх детских садов на улицах Дорожная, Академическая, в микрорайонах Дубрава и Терепец выделяется 193,4 млн. рублей из областного бюджета и 58,5 млн. рублей из городского бюджета на условиях софинансирования.

Депутат Андрей Линков поднял вопрос обеспечения транспортной доступности нового детского сада в микрорайоне Терепец: необходимо привести в порядок дорогу к детскому саду и обустроить парковку. По словам заместителя городского головы — начальника управления городского хозяйства Александра Шпиренко, в настоящее время прорабатывается вопрос обустройства парковки на месте штрафной стоянки.

«Специалистам управления городского хозяйства необходимо выехать на место и оценить обстановку, — предложил глава городского самоуправления Юрий Моисеев. — Возможно, следует временно обустроить дорогу в щебёночном исполнении».