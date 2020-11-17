Калуга, 17 ноября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Сегодня, 17 ноября, на совместном заседании комитетов Городской думы Калуги депутаты обсудили реализацию муниципальных программ. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках программы «Городская среда» в 2020 году было высажено более 1300 зелёных насаждений различных пород, проведён ремонт и обустройство газонов на площади 8822 кв. м, высажено порядка 600 тысяч цветов, в том числе 313 тысяч тюльпанов, выполнены работы по вырубке 79 аварийных деревьев и содержанию 14 фонтанов.

Пресс-служба Городской думы Калуги 600 тыс. цветов высажено в этом году в Калуге

Депутат Марина Ставиская выразила благодарность сотрудникам МБУ «Калугаблагоустройство» за оперативное реагирование на обращение жителей и предложила увеличить штат сотрудников, задействованных на работах по обрезке и валке аварийных деревьев.

На содержание и ремонт объектов благоустройства было израсходовано 103,3 млн. рублей. Были выполнены работы по благоустройству 60 дворов, территории вокруг могилы комбата Авдеева и сквера Маршала Жукова. На балансе МБУ СМЭУ содержались 406 детских игровых площадок.

По программе «Формирование современной городской среды» благоустроено пять общественных территорий: скверы в микрорайонах Анненки и Силикатный, территория вокруг Пуховского пруда, в районе школы №51 и сквер в районе улиц Фомушина и 65 лет Победы.