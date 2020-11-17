Майкоп, 17 ноября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании оперативного штаба по ситуации в АПК и на продовольственном рынке, которое 17 ноября в режиме видеоконференции провёл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республика Адыгея. В заседании от Адыгеи также приняли участие премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен, руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

На заседании обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», а также обсуждены ситуация на продовольственном рынке и ход проведения сезонных полевых работ. Дмитрий Патрушев подчеркнул важность обеспечения продовольственной безопасности страны и контроля за ценами на социально значимые продукты питания.

«Существующие объемы производства и запасы позволяют полностью обеспечивать население нашей страны основными продуктами питания. Отмечу, что во многом это обусловлено эффективностью предпринятых мер, в том числе по организации постоянного мониторинга ситуации и проведению комплекса профилактических мероприятий в организациях агропромышленного комплекса. Благодаря такому подходу удалось избежать сбоев в производственно-сбытовой цепи, сохранить набранные темпы роста производства сельхозпродукции и продовольствия», — заявил Дмитрий Патрушев.

Перед главами регионов поставлена задача держать на постоянном контроле индекс потребительских цен, формировать достаточные запасы продовольствия, наращивать объемы экспорта. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела детальный анализ сложившейся ситуации в ценообразовании на продукты питания в стране и рекомендовала различные механизмы сдерживания цен продовольственной группы товаров.

Также обсуждались вопросы реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В числе лидеров по эффективному освоению средств госпрограммы была названа Адыгея, где в настоящее время освоение средств составляет около 77% или 650 млн рублей. Мурат Кумпилов выступил на заседании с докладом о реализации в республике госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», о прогнозе достижения плановых результатов. Глава региона отметил, что первый год реализации госпрограммы уже доказывает её реальную эффективность: появилась возможность улучшить состояние объектов социальной инфраструктуры, решить вопросы газификации, доступности медицинских и образовательных услуг, обеспечения жильем специалистов АПК и социальной сферы, строительства и ремонта дорог.

«Главные цели госпрограммы полностью отвечают запросам республики. Для нас важно, чтобы люди оставались жить и работать в сельской местности; чтобы уровень жизни сельского населения был максимально приближен к городскому, в том числе по доходам и доступности социальных благ», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что в целом программа активно поддерживается жителями села, он поблагодарил руководство министерства сельского хозяйства Российской Федерации за постоянное внимание и поддержку в реализации госпрограммы. Особенно она актуальна для Адыгеи, где больше половины населения — жители сельской местности.

В настоящее время в Адыгее по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в плановом режиме реализуется 67 проектов. Построено 71,4 км газопроводных сетей, 4 км электрических сетей. Будет проложено почти 13 км сетей водопровода, построен физкультурно-оздоровительный мини-парк, строятся два дома культуры, один ФАП. Отремонтировано три детских сада, один ФАП, два дома сельских дома культуры, идет ремонт еще трех домов культуры. Приобретено восемь автобусов для сельских школ, 16 единиц автотранспорта для обслуживания ФАПов, оборудование для сельской школы. Также будет благоустроено 12 общественных сельских территорий, 11 семей улучшат свои жилищные условия.

«Люди видят перемены, охотнее обращаются за господдержкой. Со своей стороны, мы продолжим создавать условия, чтобы они видели для себя как можно больше перспектив для жизни и работы в сельской местности», — отметил Мурат Кумпилов.

На заседании также обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы сельхозтоваропроизводителей в условиях пандемии коронавируса и своевременного доведения господдержки до конечных получателей, ведения сезонных полевых работ. Дмитрий Патрушев также сообщил об основных задачах на предстоящий период с учетом рисков и вызовов текущего года. Министр сельского хозяйства РФ подчеркнул значимость исполнения всех стартовых обязательств ведомственных программ и проектов, их своевременного выполнения и достижения максимального эффекта от проводимых мероприятий.