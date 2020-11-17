Калуга, 17 ноября, 2020, 16:44 — ИА Регнум. В калужском Центре управления регионом обработано свыше 15 тысяч сообщений, заявил губернатор Владислав Шапша на совещании 17 ноября, которое провёл в режиме видеоконференцсвязи заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал о работе Центра управления регионом

На встрече шла речь о реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ», в частности, обсуждалось создание в субъектах страны центров управления регионами. ЦУР — это точка интеграции сообщений, поступающих от граждан по различным каналам, в том числе в социальных сетях. Владислав Шапша рассказал о принципах и подходах, используемых при создании Центра управления регионом в Калужской области. Так, специальная межведомственная рабочая группа ведёт аналитическую работу по обработке информации, касающейся запросов граждан, и выявлению точек напряженности по 11 отраслевым блокам — «Здравоохранение», «Образование», «Социальная защита», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «ТКО», «Дороги», «Транспорт», «Энергетика», «Госуслуги.МФЦ.Связь», «Экология» и «Город Калуга».

Около 60% всех обращений касаются непосредственно областного центра, поэтому на базе регионального ЦУРа была организована работа муниципальных операторов Калуги. Результат — сокращение сроков рассмотрения жалоб граждан и подготовки ответов на них. В настоящее время в регионе внедряется платформа обратной связи. У жителей появилась возможность направить сообщение в адрес нужного ведомства, используя виджеты на официальных порталах государственных органов, а также мобильное приложение «Госуслуги. ПОС». Доступ к работе с цифровым сервисом получили 139 органов и учреждений, а также 824 уполномоченных работника. Одновременно через платформу обратной связи проводятся опросы населения.

«Следующим шагом станет использование информации объективного мониторинга с датчиков и различных информационных систем. Это — аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», система обеспечения вызова экстренных оперативных служб 112, автоматизированная система государственной жилищной инспекции, аналитическая платформа Ситуационного центра губернатора», — заявил Владислав Шапша.