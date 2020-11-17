Москва, 17 ноября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Полпред президента РФ В Госдуме Гарри Минх предложил депутатам от КПРФ отказаться от мандатов и выйти на улицы, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Duma.gov.ru Депутаты от КПРФ

«Я вам предлагаю, ну не нравится Конституция, ну закрывайте вы эту работу. Идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это совсем уже другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий. Вы обязаны Конституцию соблюдать, вы обязаны принимать решения в рамках Конституции», — заявил Минх.

В ходе дискуссии представители КПРФ заявили о том, что не будут голосовать в поддержку законопроекта о гарантиях экс-президенту РФ.