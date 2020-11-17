Ярославль, 17 ноября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Ярославле арестован 55-летний мужчина, который задушил свою сожительницу и спрятал тело в мусорном баке. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

СУ СКР по ЯО Место, где нашли погибшую

Тело погибшей нашли только при сортировке мусора на соответствующем заводе в Ярославле.

«Прибывшие на место следователи и криминалисты провели детальный осмотр места происшествия, допросили сотрудников предприятия. Офицеры СКР установили, что тело женщины выгрузил автомобиль, перевозивший мусор. В этот же день следователи получили информацию о том, что смерть женщины носила криминальный характер. Потерпевшая была задушена. Совместно с сотрудниками полиции, был проведен комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, позволивший установить личность погибшей — ей оказалась 42-летняя местная жительница», — рассказали в пресс-службе ярославского управления Следственного комитета России.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», главным подозреваемым стал сожитель погибшей. Мужчина дал признательные показания о том, что задушил женщину после совместного распития спиртного.

«Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал мужчине 1965 года рождения, подозреваемому в убийстве, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 января 2021 года при условии предъявления обвинения в 10-тидневный срок», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Расследованием уголовного дела занимается Дзержинский следственный отдел следственного управления СКР по Ярославской области.