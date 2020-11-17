Владимир, 17 ноября, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, у которого ранее был подтверждён положительный результат теста на коронавирус, госпитализирован. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова 17 ноября.

Gubernator33.ru Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин

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"Как я уже сообщала ранее, губернатор утром находился во Владимирской области на амбулаторном лечении по месту жительства. Информация о том, что на тот момент он был доставлен средствами санавиации в Москву, не соответствовала действительности. Позже после консультации с врачами было принято решение о госпитализации В. В. Сипягина. Более подробная информация не подлежит распространению», — написала Петрова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Сипягин в соцсетях сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус. 17 ноября появилась информация о госпитализации Сипягина, сообщалось, что его доставили санавиацией в Москву. Однако пресс-секретарь главы региона заявила, что он лечится дома.