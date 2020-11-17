Калуга, 17 ноября, 2020, 15:30 — ИА Регнум. На совместном заседании комитетов Городской думы Калуги под председательством Константина Сотскова депутаты рассмотрели отчёт об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2020 года.

Пресс-служба Городской думы Калуги ,5 млрд. руб. составили доходы бюджета Калуги за 9 месяцев

Как сообщили в пресс-службе Городской думы Калуги, доходы городской казны составили 9,5 млрд. рублей — 61,6% от годового плана. Недоимка в бюджет составила 145,4 млн. рублей. По расходам бюджет был исполнен в сумме 9 млрд. 78 миллионов рублей — 58,4% от годового плана. Основная часть расходов направлена на финансирование социально-культурной сферы — 5 млрд. 435 млн. рублей — порядка 60% всех расходов.

Депутаты одобрили предложение о присвоении участку улично-дорожной сети наименование «улица Красивая».

Поддержали парламентарии и предложение по постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными предложено признать канализационные и водопроводные сети, а также газопроводы высокого и низкого давления.

Получил поддержку депутатов и проект мирового соглашения Городской управы со строительной компанией «Монолит», согласно которому застройщик передаст в муниципальную собственность ряд помещений в счёт погашения долга по арендной плате.