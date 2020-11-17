Москва, 17 ноября, 2020, 15:27 — ИА Регнум. В работе сайта, на котором 17 ноября 2020 года проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, произошли сбои. Об этом ИА REGNUM сообщили родители участников этапа.

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Отмечается, что московских участников олимпиады «выкидывает» со страницы в связи с перегруженностью сайта.

Организаторы уже заявили, что на сайте наблюдаются технические проблемы и специалисты заняты их решением.

Ранее сообщалось, что муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку состоится 17 ноября 2020 года в онлайн-режиме.