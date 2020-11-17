Калуга, 17 ноября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. Депутат Городской думы Калуги Марина Костина провела приём жителей по личным вопросам. Пресс-служба Городской думы перечислила обращения, с которыми калужане приходили на прием к народному избраннику.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужский парламентарий провела приём граждан по личным вопросам

Молодые калужане с высшим образованием и стажем работы не могут устроиться на работу, стоят на учете в центре занятости Калуги с мая 2020 г., но никаких предложений по трудоустройству или переквалификации от центра не получили. В ноябре центр занятости предложил им сняться с учета.

Коллективное обращение от жителей дома № 11 по улице Моторной касается ремонта их подъезда. В июне 2020 г. ООО «УК МДЖ Калуги» начала работы с нарушением технологии. В подъезде демонтированы внутренние решётки на окнах, между этажами большие сквозные зазоры вдоль окон. Поручни на лестничных маршах закреплены скотчем. Работы не закончены до сих пор. В подъезде проживают пенсионеры и инвалиды, семьи с маленькими детьми, жизнь и здоровье которых подвергаются опасности.

Жительница с улицы Салтыкова-Щедрина жалуется на бездействие участкового. Жильцы её подъезда не соблюдают санитарные нормы, во дворе компании распивают спиртные напитки, курят, нарушают общественный порядок в присутствии детей. Она не раз обращалась с этими вопросами к участковому, но реакции нет.

Коллективное обращение от жителей, проживающих в домах №№65 и 69 по улице Суворова, касается благоустройства и асфальтирования придомовой территории, ремонта и оснащения детской площадки, опиловки деревьев.