Москва, 18 ноября, 2020, 00:54 — ИА Регнум. Никакого «вопроса о северных территориях» в Японии больше нет, есть открытые и наглые притязания на российские острова. Что изменилось с приходом нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга и как может отреагировать Россия, рассказывает политический обозреватель Анатолий Кошкин.

内閣官房内閣広報室 Ёсихидэ Суга

Совсем недавно, 10 ноября, Суга заявил о желании японских граждан получить все южнокурильские острова. Таким образом, все экивоки вокруг «хрущевского компромисса» можно считать отмененными окончательно. Кроме того, этим заявлением официальный Токио расписался в отказе признавать итоги Второй мировой войны.

Не исключено, что повышение антироссийской активности нового японского премьера связано с надеждой на приход в США более антироссийского президента. Тем более важна сейчас жесткая реакция России. Читайте статью Анатолия Кошкина «Москва не должна молча наблюдать за сплочением Японии в борьбе за Курилы».