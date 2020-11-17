Брюссель, 17 ноября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Европейская комиссия сняла с обсуждения предложение по проведению реформы, направленной на предоставление субсидий европейскому сельскому хозяйству, и заверила министров сельского хозяйства стран ЕС, что Единая сельскохозяйственная политика Европейского Союза (CAP), по словам исполнительного вице-президента Еврокомисии Франса Тиммерманса, должна быть лучше согласована с экологическими целями.

Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1857—1859

Об этом 17 ноября 2020 сообщаютХерардо Фортуна и Наташа Фут на информационном портале EURACTIV.com

Реформа CAP в настоящее время находится на этапе трёхсторонних переговоров, что означает, что между странами-членами и Европейским парламентом ведутся межведомственные переговоры.

Присоединившись к трёхсторонним переговорам как посредник, высший орган исполнительной власти ЕС — Европейская комиссия — может использовать угрозу отзыва предложения по реформе программы предоставления субсидий в качестве последнего средства, направленного на то, чтобы оказать влияние на переговоры по согласованию САР с целями ЕС по устойчивому развитию.

В интервью голландскому телеканалу RTL Nieuws Тиммерманс намекнул на такую возможность в случае, если окончательное соглашение не будет соответствовать целям самой главной экологической политики ЕС — Европейского зеленого курса.

Страны — члены ЕС с удивлением и раздражением отреагировали на эти слова Тиммерманса и подняли этот вопрос на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству 16 ноября 2020 года, несмотря на то, что он не был включен в повестку дня.

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, не скупилась на слова, назвав эту идею Тиммерманса угрозой, которая «глубоко расстроила» все 27 стран-членов.

Она сказала, что слова Тиммерманса о том, что предложение CAP по реформе субсидирования сельского хозяйства было в некотором роде шагом назад, было «полнейшей чепухой».

« Нам нужен высокий уровень защиты окружающей среды, но мы не хотим, чтобы над сельским хозяйством нависла угроза », — заявила Клёкнер на пресс-конференции.

Указывая на то, что предложение, внесенное министрами сельского хозяйства, содержало в некотором смысле более высокие цели, чем предложение Еврокомиссии, Клёкнер заявила, что было бы неправильно думать, что министры готовы подорвать авторитет Еврокомиссии, и призвала к сохранению «интеллектуальной честности».

В ходе обсуждения продовольственной политики ЕС, стратегии «От фермы к вилке» (F2F) делегации нескольких стран-членов попросили у представителя Комиссии комиссара Стеллы Кириакидес дальнейших разъяснений.

«Мы не рассматриваем отмену отзыва CAP», — сказала Кириакидес министрам, добавив, что, поскольку Парламент и Совет четко разъяснили свою позицию, приоритетом теперь является совместная работа над новой сельскохозяйственной политикой.

На просьбу EURACTIV прояснить, является ли отзыв Еврокомиссией из повестки заседания вопроса о реформе субсидирования сельского хозяйства выбором Еврокомиссии, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховски попытался положить конец всем спекуляциям.

« У меня есть четкий мандат на доработку документов CAP, это часть моей работы, и мы не рассматриваем никаких альтернатив », — ответил он.

Немецкий министр Клёкнер сказала, что письменно обратится к вице-президенту Тиммермансу и изложит ему свою точку зрения как председателя Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству по этому вопросу, подчеркнув, что устранение институциональных компромиссов и их игнорирование «является плохим предзнаменованием для любых будущих договоренностей».

Слова Тиммерманса наделали шума и в Европейском парламенте, где представители правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) выразили в письме президенту Комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сама является членом ЕНП, свою озабоченность.

В своём письме пять ведущих депутатов Европарламента от христиан-демократов сочли, что слова Тиммерманса «неприемлемы, поскольку он не уважает решения, принятые законодателями ЕС».

Роль Комиссии должна заключаться в содействии достижению соглашения между сторонами, а не в продвижении собственных политических приоритетов, говорится в письме и добавляется, что индивидуальные взгляды членов Комиссии, какими бы страстными они ни были, не должны подрывать эффективное межведомственное сотрудничество.

Европейский парламент обсудит этот вопрос на заседании Комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (AGRI) в четверг, 19 ноября 2020 года.