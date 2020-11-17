Брюссель, 17 ноября, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Европейская комиссия сняла с обсуждения предложение по проведению реформы, направленной на предоставление субсидий европейскому сельскому хозяйству, и заверила министров сельского хозяйства стран ЕС, что Единая сельскохозяйственная политика Европейского Союза (CAP), по словам исполнительного вице-президента Еврокомисии Франса Тиммерманса, должна быть лучше согласована с экологическими целями.

Жан-Франсуа Милле. Анжелюс. 1857—1859

Об этом 17 ноября 2020 сообщаютХерардо Фортуна и Наташа Фут на информационном портале EURACTIV.com

Реформа CAP в настоящее время находится на этапе трёхсторонних переговоров, что означает, что между странами-членами и Европейским парламентом ведутся межведомственные переговоры.

Присоединившись к трёхсторонним переговорам как посредник, высший орган исполнительной власти ЕС — Европейская комиссия — может использовать угрозу отзыва предложения по реформе программы предоставления субсидий в качестве последнего средства, направленного на то, чтобы оказать влияние на переговоры по согласованию САР с целями ЕС по устойчивому развитию.

В интервью голландскому телеканалу RTL Nieuws Тиммерманс намекнул на такую возможность в случае, если окончательное соглашение не будет соответствовать целям самой главной экологической политики ЕС — Европейского зеленого курса.

Страны — члены ЕС с удивлением и раздражением отреагировали на эти слова Тиммерманса и подняли этот вопрос на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству 16 ноября 2020 года, несмотря на то, что он не был включен в повестку дня.

Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер, которая в настоящее время является председателем Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, не скупилась на слова, назвав эту идею Тиммерманса угрозой, которая «глубоко расстроила» все 27 стран-членов.

Она сказала, что слова Тиммерманса о том, что предложение CAP по реформе субсидирования сельского хозяйства было в некотором роде шагом назад, было «полнейшей чепухой».

«Нам нужен высокий уровень защиты окружающей среды, но мы не хотим, чтобы над сельским хозяйством нависла угроза», — заявила Клёкнер на пресс-конференции.

Указывая на то, что предложение, внесенное министрами сельского хозяйства, содержало в некотором смысле более высокие цели, чем предложение Еврокомиссии, Клёкнер заявила, что было бы неправильно думать, что министры готовы подорвать авторитет Еврокомиссии, и призвала к сохранению «интеллектуальной честности».

В ходе обсуждения продовольственной политики ЕС, стратегии «От фермы к вилке» (F2F) делегации нескольких стран-членов попросили у представителя Комиссии комиссара Стеллы Кириакидес дальнейших разъяснений.

«Мы не рассматриваем отмену отзыва CAP», — сказала Кириакидес министрам, добавив, что, поскольку Парламент и Совет четко разъяснили свою позицию, приоритетом теперь является совместная работа над новой сельскохозяйственной политикой.

На просьбу EURACTIV прояснить, является ли отзыв Еврокомиссией из повестки заседания вопроса о реформе субсидирования сельского хозяйства выбором Еврокомиссии, комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховски попытался положить конец всем спекуляциям.

«У меня есть четкий мандат на доработку документов CAP, это часть моей работы, и мы не рассматриваем никаких альтернатив», — ответил он.

Немецкий министр Клёкнер сказала, что письменно обратится к вице-президенту Тиммермансу и изложит ему свою точку зрения как председателя Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству по этому вопросу, подчеркнув, что устранение институциональных компромиссов и их игнорирование «является плохим предзнаменованием для любых будущих договоренностей».

Слова Тиммерманса наделали шума и в Европейском парламенте, где представители правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) выразили в письме президенту Комиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая сама является членом ЕНП, свою озабоченность.

В своём письме пять ведущих депутатов Европарламента от христиан-демократов сочли, что слова Тиммерманса «неприемлемы, поскольку он не уважает решения, принятые законодателями ЕС».

Роль Комиссии должна заключаться в содействии достижению соглашения между сторонами, а не в продвижении собственных политических приоритетов, говорится в письме и добавляется, что индивидуальные взгляды членов Комиссии, какими бы страстными они ни были, не должны подрывать эффективное межведомственное сотрудничество.

Европейский парламент обсудит этот вопрос на заседании Комитета по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (AGRI) в четверг, 19 ноября 2020 года.