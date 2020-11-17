Абакан, 17 ноября, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Последний тест главы Хакасии Валентина Коновалова на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом Коновалов объявил 17 ноября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Vk.com Скриншот со страницы Валентина Коновалова в соцсети «ВКонтакте»

»С учётом изменения правил Роспотребнадзора выхожу из режима изоляции и завтра полноценно приступаю к работе», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что Роспотребнадзор утвердил новые правила для пациентов с COVID-19, и теперь их выписка возможна после одного отрицательного теста.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Валентин Коновалов заразился коронавирусом, стало известно 17 октября 2020 года.

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