Москва, 17 ноября, 2020, 14:37 — ИА Регнум. Закон о возрождении вытрезвителей может заработать в России с 2021 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

Цитата из видео на ntv.ru Клиент вытрезвителя

Возрождать их планируется на базе государственно-частного партнерства. Пока что подобные учреждения действуют в двадцати регионах, но на разных принципах.

По словам Диденко, цена на размещение граждан составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ, уточняет ТАСС.

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Ранее Диденко допускал установление стоимости ночевки в размере до 2 тыс. рублей.

«Практика работы в регионах говорит о том, что расходы примерно на одну ночёвку одного человека варьируются в пределах от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, то есть сумма примерно того же штрафа», — сказал Диденко на пленарном заседании год назад.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проектом закона, принятым в первом чтении в ноябре 2019 года, предлагается прописать базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».