Иркутск, 17 ноября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В Иркутской области бесплатные лекарства для для амбулаторных больных с COVID-19 будут выдавать не только аптеки, но и волонтёры. Как сообщает сегодня, 17 ноября, пресс-служба областного правительства по итогам визита губернатора региона Игоря Кобзева в поликлинику посёлка Молодёжный, на учете там состоят более ста пациентов с коронавирусом, которые случают лечение на дому.

Пресс-служба правительства Иркутской области Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проверил, как организована система предоставления бесплатных препаратов в поликлинике посёлка Молодёжный

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Для удобства людей к выдаче медикаментов подключатся 62 волонтера.

Исполняющая обязанности главного врача ОГБУЗ «Иркутская районная больница» Ирина Стельмах доложила главе региона, что все они получат лекарства в срок.

«Минздраву нужно посмотреть укомплектованность персоналом таких аптек, чтобы избежать нагрузки и не создавать очередей. Напомню, что в работу по организации системы выдачи бесплатных лекарств помимо медицинского персонала вовлечены главы муниципальных образований, волонтеры, министерство по молодежной политике», — подчеркнул глава Приангарья.

В рамках посещения поликлиники он поинтересовался также решением вопроса пациентки, которая обратилась к главе области через социальные сети. Женщина жаловалась на плохую организацию работы терапевтов и длительное ожидание результатов анализов.

В поликлинике отметили, что проблема возникла из-за того, что часть врачей находилась на больничных. Сейчас они приступили к работе. Игорь Кобзев подчеркнул, что в период сложной эпидемиологической обстановки для работы в больницах и поликлиниках привлекаются интерны и ординаторы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить бесплатными лекарствами пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому, принадлежит президенту России Владимиру Путину. С 16 по 18 ноября Иркутская область получит почти пять тысяч упаковок «Левофлоксацина», более 60 тысяч упаковок «Парацетамола» и почти 60 тысяч упаковок «Арбидола». О запуске в регионе схемы обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных больных COVID-19 власти Приангарья известили 12 ноября. И уже с 19 ноября эта категория пациентов начнёт получать бесплатное лечение.