Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Страны БРИКС готовятся к запуску производства российской вакцины Sputnik V. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС.

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«Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры в борьбе с пандемией», — заявил Путин.

«Отмечу, что Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнёрами о проведении клинических испытаний вакцины Sputnik V. А с фармкомпаниями в Китае и Индии — об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причём не только для собственных потребностей, но и для третьих стран», — подчеркнул он.