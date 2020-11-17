Казань, 17 ноября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Составить необходимый список объектов для размещения молельных комнат поручил глава Татарии Рустам Минниханов на встрече с предпринимателями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Намаз

«Молельные комнаты — дело хорошее… Количество посетителей увеличится, потому что люди смогут приходить в торговый центр во время намаза. Все нормы и требования нужно согласовывать с ДУМ РТ», — отметил руководитель республики.

Все помещения для данных целей будут площадью около 25 кв. метров. Ремонт, платежи за аренду и коммунальные услуги намерена взять на себя ассоциация предпринимателей-мусульман РФ.

ИА REGNUM напоминает, год назад общественная организация женщин-мусульманок «Муслима» обратилась с письмом к администрации Международного аэропорта «Казань» о необходимости организовать молельные комнаты в залах ожидания.

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Первый в России торговый центр, продвигающий мусульманские ценности, появится в столице Татарии. Объем инвестиций в проект составит порядка 270 млн рублей. Молл будет оснащен молельными комнатами и комнатами для ритуального омовения.

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