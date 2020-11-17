Москва, 17 ноября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о продлении «дачной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Предлагается продлить «дачную амнистию» еще на пять лет — до 1 марта 2026 года.

Сергей Орлов ИА Красная Весна Дача

При этом положения об упрощенном порядке государственной регистрации прав предлагается распространить на владельцев домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года.

Вместе с тем в Госдуме ожидают от правительства РФ внесения законопроекта о «гаражной амнистии».