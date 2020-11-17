Оренбург, 17 ноября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. В селе Красное Первомайского района Оренбургской области жители обратились к местным депутатам с просьбой снести памятник казаку Тимофею Сладкову, который известен как «победитель Чапаева». Обращение поддержали более 200 человек. На внеочередном заседании сельский совет депутатов поддержал обращение и обязал главу муниципального образования Геннадия Кулешова добиться демонтажа памятника. На это отвели срок — десять дней, сообщает издание «Оренбуржье».

Цитаата из видео на YouTube Памятник казаку Тимофею Сладкову

"Нам небезразлично то, что происходит на нашей территории, но при принятии решения мы опирались исключительно на закон», — сказал председатель совета депутатов Красновского сельсовета Николай Ошкин. По его словам, в октябре 2019 глава сельсовета подписал постановление о планировании установки мемориальных досок и памятных знаков в муниципалитете в честь земляков. Между тем Сладков к селу Красное не имеет отношения. Он родился в Уральске, расположенном на территории Казахстана. При установке памятника никто не спросил мнения местного населения, решение не согласовывалось со спецкомиссией. Благословение на установку памятника дал епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий. Однако, согласно уставу муниципального образования, территорию сельсовета составляют все земли, независимо от форм собственности и целевого назначения.

Ошкин подчеркнул, что теперь по решению сельского совета депутатов те, кто установил памятник казаку, должны снести его за свой счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на территории православного храма в селе Красное, расположенного на ул. Чапаева, установили памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, отряд которого разгромил штаб 25-й дивизии вместе с её знаменитым командиром — Василием Чапаевым. Инициаторами установки памятника стали уральские казаки, а источником финансирования — пожертвования.

Среди жителей села Красное ходят разговоры о том, что памятник в родном городе Сладкова (Уральске) не стали устанавливать, поскольку жители и власти были против. Тогда приняли решение открыть памятник в приграничном селе Красное.