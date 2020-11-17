Некрасовское, Ярославская область, 17 ноября, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Известный в Ярославской области музейный комплекс «Соляной остров», расположенный в Некрасовском районе, не будет снесен и продолжит свою работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей региона.

«Соляной остров»

Ярославский областной суд 16 ноября отказался удовлетворить апелляционное представление прокуратуры, решившей обжаловать решение Некрасовского районного суда, ранее вставшего на сторону комплекса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня Некрасовский суд отклонил требование районной прокуратуры освободить берег реки Солоницы от строений комплекса. Прокуратура ходатайствовала о сносе музея, так как он находится в границах береговой полосы. Не согласившись с решением районного суда, прокурор Некрасовского района обратился в областной суд.

Тяжба между прокуратурой и «Соляным островом» длится более полутора лет. За это время было проведено две прокурорские проверки на предмет соблюдения водного и земельного законодательства и порядка десяти судебных заседаний. Владелец музейного комплекса, предприниматель Дмитрий Казаков и ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, который принимал участие в деле в качестве третьего лица, неоднократно задавались вопросами: почему районная прокуратура уделяет столь пристальное внимание рядовому объекту малого бизнеса, и кому станет легче от закрытия туркомплекса, который платит налоги в местный бюджет?

«То, что на сторону «Соляного острова» встал и областной суд, нас, конечно, радует. Другое дело, какими моральными и материальными издержками это далось его владельцу. Есть приказ Генпрокуратуры, где четко сказано о недопустимости использования полномочий прокуроров для создания препятствий правомерной предпринимательской деятельности. Здесь, на мой взгляд, как раз этот случай. И мне очень жаль, что ведомство, которое мы всегда считали и считаем своим надежным партнером в деле защиты прав бизнеса, так настойчиво пытается уличить в нарушении закона предпринимателя, правота которого признана судом, Росреестром и рядом других инстанций», — отметил уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.

«Соляной остров» — туристический комплекс на берегу залива реки Солоница в исторической части поселка Некрасовское с гостиницей, рестораном и музеем «Соль Великая». С идеей организовать здесь рекреационный комплекс и брендовый музей выступила в 2006 году администрация Некрасовского района. За годы строительства местным предпринимателем и инвестором Дмитрием Казаковым было инвестировано в проект более 25 млн рублей, создано 15 рабочих мест.