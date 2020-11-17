Чувашские депутаты поддержали единственного кандидата на пост омбудсмена
Чебоксары, 17 ноября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. В Чувашии депутаты Госсовета сегодня, 17 ноября, поддержали предложенного главой республики кандидата на пост уполномоченного по правам человека. На должность претендует Сергей Романов, чью кандидатуру направят на согласование с омбудсменом России Татьяной Москальковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Данный пост стал вакантным 15 сентября, когда омбудсмен Чувашии Надежда Прокопьева написала заявление об увольнении по собственному желанию. За это время поступило предложение о кандидатуре на замещение должности только от главы Чувашии Олега Николаева: он выдвинул 42-летнего Сергея Романова, который ранее работал старшим помощником чувашского транспортного прокурора, в настоящее время находится на пенсии.
Романова в качестве претендента на пост чувашского омбудсмена поддержали 35 депутатов, воздержались два человек, против голосов не было. Кандидатуру Романова направят на согласование уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.
Справка ИА REGNUM. Сергей Валерьевич Романов родился 30 сентября 1978 года в посёлке Кугеси Чебоксарского района. Окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».
Трудовой путь начал в 2000 году со следователя в следственном отделе Калининского РОВД г. Чебоксары, где проработал два года. Затем в течение года трудился ведущим специалистом-дознавателем в отделе дознания управления Минюста РФ по Чувашии. В 2003 году перешёл в прокуратуру Марий Эл, где год работал следователем марийской транспортной прокуратуры, затем четыре года был заместителем руководителя марийской транспортной прокуратуры. В 2008 — 2015 годы работал марийским транспортным прокурором. С июня 2015 года по август 2020 года трудился старшим помощником чувашского транспортного прокурора. В настоящее время является пенсионером.
Награждён почётной грамотой Приволжской транспортной прокуратуры (2008). Женат, воспитывает сына.