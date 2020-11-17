Москва, 17 ноября, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В Москве 17 ноября проходит панихида по народному артисту СССР Армену Джигарханяну, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Гвоздики

Церемония проходит в Московском драматическом театре. Гроб установлен на сцене театра, рядом с ним выставлен почётный караул.

Похоронить Армена Джигарханяна планируется на Ваганьковском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября на 86-м году жизни.