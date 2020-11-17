Киев, 17 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что, если отменить действующие сейчас противоэпидемические мероприятия, в стране ежедневно будет появляться до 30 тыс. новых больных коронавирусом.

Борьба с коронавирусом

Об этом он сказал вечером 16 ноября в эфире украинского телевидения.

Степанов заявил, что «некоторые» (министр не уточнил, политики или граждане) прямо так и настроены — отменить все противоэпидемические меры.

«Мы сразу увидим рост до 20 тыс., 25 тыс., 30 тысяч больных… Получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы», — сказал министр.

Степанов в очередной раз заявил, что лучший способ борьбы с заболеваемостью коронавирусом — это полный карантин, «однако государство не имеет возможности пойти на такой сценарий».

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине обнаружили 11 968 новых случаев коронавируса. Это второй результат за историю наблюдений, больше было только 14 ноября — 12 524 заболевших. В настоящий момент коронавирусом болеют лидеры Украины, включая президента Зеленского, спикера Разумкова и самого министра здравоохранения Степанова.