Ярославль, 17 ноября, 2020, 12:11 — ИА Регнум. 17 ноября Ярославский областной суд вынес приговор Александру Авдееву, обвиняемому в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском игумена Даниила (Соколова). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в суде.

Ярославский областной суд Суд над убийцей игумена

Игумен был убит 7 июля 2016 года. Из его кельи было похищено более миллиона рублей. Найти убийцу удалось лишь спустя несколько лет благодаря отпечаткам пальцев. Авдеев к тому времени успел совершить другое убийство и находился в колонии.

В итоге суд признал подсудимого виновным по статьям «Убийство», «Кража в особо крупном размере», «Незаконное проникновение в жилище». Окончательно по совокупности с предыдущим приговором ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.