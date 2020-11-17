Барнаул, 17 ноября, 2020, 11:58 — ИА Регнум. Известие о том, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»К сожалению, научные данные на эту тему пока недоступны. Хотя эволюция вируса гриппа показывает, что любой вирус, безусловно, может менять состав белковой оболочки, и поэтому можно предположить, что и новый вирус тоже изменчив».

Эксперт также отметил, что ему попадалось довольно много реплик из разных регионов по поводу странно возросшей заболеваемости COVID-19 и высокой смертности от него в Сибири и в Алтайском крае.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По состоянию на 17 ноября 220 года в 85 регионах России выявили 22 410 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Подтверждено 442 летальных случая. Выписано по выздоровлению 22 055 человек.

Среди всех российских территорий Алтайский край занимает 18-ю строчку по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. В регионе наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6733 человека, +48 за сутки) и ОРВИ (10 235 человек, +163 за сутки).