Ярославль, 17 ноября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Бюджеты большинства муниципальных районов Ярославской области не обеспечены собственными доходами и более чем наполовину зависят от дотаций из областного бюджета. Это следует из приказа департамента финансов региона, который определил степень дотационности местных бюджетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Уровень дотационности измеряется за два последних года, над наиболее дотационными местными бюджетами, в соответствии с Бюджетным кодексом, устанавливается более строгий контроль.

Среди муниципальных районов и городских округов лучшие показатели у областного центра. В городском округе Ярославль доля дотаций из областного бюджета менее 5%. В следующей группе (от 5 до 20% дотаций) второй по величине город области Рыбинск и Ярославский муниципальный район. От 20 до 50% дотаций у городского округа Переславль-Залесский.

Самая многочисленная группа — это сильно дотационные районы, в которых зависимость от поступлений из областного бюджета превышает 50%. Это Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский и Угличский муниципальные районы.