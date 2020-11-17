Кострома, 17 ноября, 2020, 11:29 — ИА Регнум. В Костромской области, несмотря на ограничительные меры, не снижается суточное количество выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального оперативного штаба на 17 ноября, за минувшие сутки наличие SARS-CoV-2 выявили у 140 человек, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. За этот же период в области выздоровели 19 инфицированных.

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Число летальных исходов больных с диагнозом COVID-19, по официальной статистике, возросло до 173 — в области скончалась женщина 74 лет.

С начала пандемии в регионе новую инфекцию выявили у 9605 человек, 65%, или 6217 граждан выздоровели. В «коронавирусных» стационарах находятся 700 заражённых, из них с подтверждённым диагнозом COVID-19 — 357 пациентов. Специализированные койко-места загружены на 87%. Лечение на дому прописали 2858 заражённым.

Напомним, в регионе действует самоизоляция для пенсионеров, запрет на работу общепита после 23 часов, ограничение на проведение массовых мероприятий с численностью боле 10 человек, теоретические занятия в техникумах и колледжах переведены на «удалёнку», но школы и детские сады работают в обычном режиме. Вместе с тем костромичи называют общественный транспорт и очереди в переполненных поликлиниках основными «рассадниками» коронавируса и требуют от властей внимания к ситуации.